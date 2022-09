Midtjylland - Lazio, danesi scatenati: il tweet della società e l'inchino di Capellas - VIDEO

"Le mie parole non saranno migliori di quelle che avete fatto in campo". Queste le parole pronunciate da Alberto Capellas nello spogliatoio dopo la netta vittoria del Midtjylland ai danni della Lazio. Il tecnico spagnolo si è poi inchinato per ringraziare i suoi ragazzi dopo la prestazione fornita in campo. Anche la società danese ha esultato sui social postando l'esultanza della squadra e il risultato seguito dall'emoticon della mano a pigna. L'emoticon, ricordiamo, è diventata virale come caratteristica italiana abbinata alla domanda "Ma che vuoi?".

"My words will not be better than what you did on the field" #FCMLAZ pic.twitter.com/8BxD0AgHAf