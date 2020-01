Milinkovic e gli auguri alla Lazio: "Ora tocca a noi renderti omaggio e vincere"

Una giornata magica questa per la Lazio che compie 120 anni. Dopo la magia della festa di ieri sera a Castel Sant'Angelo e Piazza della Libertà, oggi tutti rendono omaggio alla prima squadra della Capitale. Non poteva essere da meno Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, che ieri sera si è presentato alla cena societaria in compagnia della sorella, ha postato un selfie della serata con il messaggio: "Sergente + sorella di Sergente + compleanno Lazio = serata perfetta. 120 anni di storia, ora tocca noi renderti omaggio e VINCERE sempre! Auguri Lazio mia". Un po' di carica visto che tra poco più di 48 ore i biancocelesti ospiteranno il Napoli all'Olimpico in un match da non sbagliare.