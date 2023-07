Milinkovic, il saluto di Radu: "Grazie in particolare per una cosa"

Pioggia di commenti sotto al post di saluti di Milinkovic. Tifosi, amici e compagni hanno mandato un forte in bocca al lupon al Sergente per la sua nuova avventura in Arabia Saudita. Molto bello il saluto di Stefan Radu. Il Boss, uno dei primi ad accogliere Sergej nell'ambiente biancoceleste nel lontano 2016, ha scritto su Instagram: "Grazie Segente per tutto, grazie per come hai onorato e sudato la maglia della prima squadra della Capitale. Il migliore. Buona fortuna fratello".