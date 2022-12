La camera ardente al Campidoglio vede sfilare tifosi e personaggi noti che hanno deciso di andare a salutare Sinisa Mihajlovic. Viktorija, figlia maggiore dell'allenatore e di Arianna Rapaccioni, ha condiviso una storia Instagram con una frase chiaramente dedicata al papà. Ecco le sue parole: "Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me"