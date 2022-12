Morte Mihajlovic, la figlia Virginia: "Sei venuto a trovarmi nei sogni..."

Dopo il toccante messaggio di questa mattina, Virginia Mihajlovic ha scritto un altro pensiero per il padre. La ragazza ha postato una storia che la vede bambina insieme alla sorella Viktoria in braccio al papà sul terreno dell'Olimpico. Insieme alla foto c'è la canzone Terra degli Uomini di Jovanotti e un dolce pensiero: "Sei già venuto a trovarmi nei miei sogni, grazie papà... per questa carezza sul cuore".