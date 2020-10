Nazionale, Immobile a testa alta: "Corri quando puoi..."

LAZIO SOCIAL - Sembra impossibile, ma Ciro Immobile (Scarpa d'Oro, capocannoniere e recordman della Serie A) finisce ancora al centro delle polemiche per le sue prestazioni in Nazionale. Il bomber della Lazio ha giocato il match contro l'Olanda sfiorando in due circostanze il gol, ma non riuscendo a battere il portiere orange. Polemiche e accuse a cui il giocatore ha voluto rispondere con una citazione social. Ciro ha postato una sua immagine accompagnandola con una frase dell'ultramaratoneta statunitense Dean Karnazes: "Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai". Una frase che lascia pochi dubbi sulla sua voglia di fare sempre meglio, superare i propri limiti e rispedire le critiche al mittente.