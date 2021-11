Nazionali, Croazia ai Mondiali: Basic fa i complimenti e spera… - FOTO

La Croazia accede ufficialmente alla fase a gironi di Qatar 2022. Con la vittoria interna di oggi contro la Russia per 1-0, gli uomini di Dalic strappano il pass per i prossimi Mondiali costringendo Dzyuba e compagni ai play-off. Grande gioia per la nazionale a scacchi bianchi e rossi che dopo il secondo posto nel 2018 proverà a vivere un altro sogno. I compimenti sono arrivati anche da Toma Basic. Il centrocampista della Lazio, assente tra i convocati del ct nella fase di qualificazione, ha esultato con una storia su Instagram. Il croato classe 96 spera di trovare un posto nella spedizione in Qatar. La Lazio è pronta a valorizzarlo e a rendere possibile questo suo sogno.