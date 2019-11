Parma, Sprocati mattatore della Roma e cuore laziale: “Felice per il gol!” - FT

Una toccata e fuga, senza mai vedere il campo in partite ufficiali. Forse della sua breve esperienza alla Lazio Mattia Sprocati deve aver ricordato solo le classiche parole che i tifosi biancocelesti rivolgono a qualsiasi nuovo acquisto, che sia portiere, un Primavera o panchinaro: “Il Derby! Devi segnare al derby!”. Detto fatto, anche se c'è voluta più di una stagione e un malinteso, quando l'anno scorso l'esterno aveva marchiato la porta sbagliata. Il suo primo gol in Serie A, infatti, risale a Lazio - Parma 4-1 del campionato passato. Bene, ma non benissimo insomma. Mattia ha saputo farsi perdonare: “Felicissimo per la vittoria e per il primo gol di questo campionato!”, ha scritto su Instagram dopo aver colpito “a morte” la Roma, uscita con le ossa rotte dal Tardini per colpa sua. E sorpassata proprio dagli ex compagni romani. Sprocati, che sui social scrive raramente (per intendersi, prima di questo post è comparso poco altro sul suo profilo in questa stagione, ndr) ha lanciato un segnale. Un occhiolino ai propri ex tifosi e alla Lazio che, a prescindere dalla durata della sua permanenza nella Capitale, deve avergli lasciato qualcosa nel cuore. D'altronde, sarebbe mai stato possibile il contrario?