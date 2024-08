Roma, Jorge Jesus umilia il nuovo acquisto: "Abdulhamid? Non ci cambia nulla!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma sta piazzando il primo colpo saudita nella storia della Serie A. I giallorossi, dopo esser riusciti a trattenere Dybala, nelle prossime ore accoglieranno anche Abdulhamid, terzino ormai ex Al Hilal e che per un anno ha condiviso lo spogliatoio anche con Sergej Milinkovic-Savic. Un acquisto che porta con sé tanti dubbi e curiosità, soprattutto dopo la particolare reazione di Jorge Jesus, allenatore del club saudita, che in conferenza stampa ha commentato così la notizia: "Abdulhamid partirà a breve. Ed onestamente la sua partenza non andrà a indebolire molto la nostra squadra".