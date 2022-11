Roma- Lazio, Marcos Antonio scatenato nel post partita. E sui social...

Il centrocampista ha esultato insieme ai compagni al termine del match e ha voluto condividere la propria gioia sui suoi profili...

Roma-Lazio è stata decisa da una rete di Felipe Anderson al minuto 29'. Al triplice fischio è esplosa la gioia dei calciatori e dei tifosi biancocelesti. Tutti i componenti della rosa sono andati sotto la Nord a festeggiare. Tra i più scatenati c'era anche Marcos Antonio. Il brasiliano, rimasto in panchina, dimostra di essersi integrato al meglio con ambiente e compagni. Il centrocampista ha voluto postare sui suoi profili social una foto che lo ritrae entusiasta a festeggiare sotto il cuore del tifo biancoceleste. Per lui si trattava del primo derby capitolino in assoluto. Sui social ha scritto: "Derby della Capitale". Nel messaggio seguono le emoticons delle aquile come a far capire chi si è aggiudicato la partita.