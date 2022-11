Roma - Lazio, Vecino pazzo di gioia per la vittoria e incantato dai tifosi - FOTO

È stato il primo derby anche per Matias Vecino. Emozioni uniche che non dimenticherà mai, soprattutto per la vittoria. L’uruguaiano si è unito ai festeggiamenti social dei suoi compagni, ha voluto esternare tutta la sua contentezza. Uno scatto che lo ritrae sorridente, accompagnato dal messaggio: “IL DERBY È NOSTRO”. Scritto in maiuscolo per rendere ancora meglio il concetto, qualora non fosse abbastanza chiaro. Ma non è tutto, il centrocampista è rimasto colpito dalla tifoseria che ha incantato con una scenografia senza eguali. A loro ha dedicato i suoi applausi.

