Romulo, il figlio di Leiva e il legame con la Lazio: in braccio con la maglia di Correa - FOTO

Romulo e la Lazio, una storia d'amore breve ma intensa. I soli 6 mesi passati in biancoceleste gli sono bastati per stringere legami di amicizia che continuano anche ora che il brasiliano non è più a Roma. Non solo con il connazionale Leiva, ma, come si vede nella foto pubblicata da lui stesso sul proprio Instagram, anche con Correa è rimasto in ottimi rapporti. Nell'immagine si vede il centrocampista con in braccio il figlio di Leiva che indossa la maglia dell'argentino, che è anche il suo giocatore preferito.