Sampdoria - Lazio, Milinkovic si complimenta per la vittoria dei compagni - FOTO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE PUÒ RIPOSARE. E IN DIFESA SPERA WALLACE... FORMELLO - Out Luis Alberto e Milinkovic, entrambi squalificati. Il serbo è fermo ai box anche per un infortunio alla caviglia destra: sono state scongiurate lesioni, dovrebbe rientrare in tempo per la finale di Coppa Italia con l’Atalanta. E Inzaghi, contro la... FORMELLO - Out Luis Alberto e Milinkovic, entrambi squalificati. Il serbo è fermo ai box anche per un infortunio alla caviglia destra: sono state scongiurate lesioni, dovrebbe rientrare in tempo per la finale di Coppa Italia con l’Atalanta. E Inzaghi, contro la... WEBTV LAZIO, ALL'OMBRA DELLA LANTERNA PER RIACCENDERE UNA SPERANZA - FOTO La vittoria in Coppa Italia col Milan ha riportato entusiasmo, morale, convinzione nei propri mezzi. La Lazio di Inzaghi è però chiamata a dare una risposta anche in campionato, dove i risultati dell'ultimo mese hanno complicato il cammino dei... La vittoria in Coppa Italia col Milan ha riportato entusiasmo, morale, convinzione nei propri mezzi. La Lazio di Inzaghi è però chiamata a dare una risposta anche in campionato, dove i risultati dell'ultimo mese hanno complicato il cammino dei... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, TARE IN CERCA DI UN NUOVO VICE-LULIC: TRA I NOMI ANCHE BANCU La Lazio si muove a fari spenti sul mercato per costruire la prossima stagione. Diversi i movimenti di mercato che vedono coinvolti i biancocelesti, che al momento starebbero cercando un sostituto all'altezza di Senad Lulic. Durmisi infatti non ha convinto la... La Lazio si muove a fari spenti sul mercato per costruire la prossima stagione. Diversi i movimenti di mercato che vedono coinvolti i biancocelesti, che al momento starebbero cercando un sostituto all'altezza di Senad Lulic. Durmisi infatti non ha convinto la...