Sassuolo ko, l'esultanza social di lady Inzaghi: "Forza Lazio!"

LAZIO SOCIAL - Bentornata Lazio. I biancocelesti hanno reinserito la marcia giusta e, battendo il Sassuolo alll'Olimpico, agganciano il Napoli al sesto posto in classifica. Una gioia importante per le aquile che hanno ribaltato una situazione difficile dopo l'iniziale vantaggio ospite firmato da Caputo. Milinkovic e Immobile hanno ripreso e ribaltato gli emiliani e regalato i tre punti ai capitolini. A esultare sui social c'è anche Gaia Lucariello. La moglie di Simone Inzaghi, che non può seguire suo marito allo stadio a causa delle limitazioni per il covid, ha fotografato il televisore con l'esultanza del mister biancoceleste. Il messaggio che accompagna la foto e un "FORZA LAZIO" maiuscolo e quasi urlato che fa capire quanto fosse importante questo successo per la Lazio.