Scarpa d'Oro, Re Ciro mette Lewandwoski nel mirino: l’immagine di 433 - FT

Grande stagione per la Lazio e per il suo bomber Immobile che oggi, contro il Cagliari, ha trovato il gol numero 31 in stagione. Staccato Cristiano Ronaldo fermo a 30 reti, Ciro vuole agguantare Robert Lewandowski. Il numero 17 punta forte alla Scarpa d’Oro: al primo posto in graduatoria, in questo momento, c’è proprio l’attaccante del Bayern Monaco a 34 gol. Restano 3 partite a Immobile per trovare il sorpasso sul centravanti polacco. Nel frattempo, grazie alla vittoria sul Cagliari, Re Ciro e la Lazio hanno si sono assicurate almeno il quarto posto in classifica in questa Serie A: ciò significa la qualificazione quasi certa alla prossima Champions League. Il noto portale 433 ha realizzato una vignetta che ritrae l’attaccante biancoceleste con la corona da re. Sullo sfondo i monumenti più importanti della città di Roma. La descrizione della foto: “Scarpa d’Oro 2020: Lewandowski 34 goal, Immobile 31 gol. Ciro può ancora diventare il re d’Europa?”.