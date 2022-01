Serie A, l'amore è nell'aria: Immobile e Pedro la migliore coppia gol - FOTO

Ciro Immobile e Pedro si stanno dimostrando sempre più imprescindibili per il gioco di Sarri. I due rappresentano infatti la miglior coppia gol della Serie A con 20 gol totali (13 Ciro e 7 l'iberico). Non solo perchè Pedrito ha già segnato quanto Caicedo e Correa che nella scorsa stagione hanno totalizzato insieme 7 reti (6 il panterone e una l'argentino). Proprio in virtù di quanto messo in campo la Serie A ha lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo: "Quali sono le vostre coppie preferite?". Di seguito il post social con le possibili scelte.

𝑴𝒚 𝒃𝒓𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝑰



What’s your favourite couple in #SerieA ? ✍#WeAreCalcio pic.twitter.com/TREI2kKCSP — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 5, 2022