Supercoppa 2017, Murgia affonda la Juventus: il ricordo della Lazio - VD

Una notte magica quella del 13 agosto 2017 per la Lazio, impressa nelle menti dei tifosi biancocelesti. La zampata vincente nei minuti finali di Murgia regalò una Supercoppa sofferta, arrivata dopo essere andati in vantaggio 2-0 e aver subìto la rimonta della Juventus firmata da Dybala. 3-2 il risultato finale proprio grazie al gol del centrocampista attualmente alla Spal e Olimpico in delirio. La società, tramite i propri canali social, ha ricordato la vittoria di quella sera.

Amarcord, 13 agosto 2017: Murgia segna all'ultimo e regala la quarta Supercoppa alla Lazio

