Lazio Primavera, Marocco in prestito all'Adriese: giocherà in Serie D

Dopo l'acquisto di Adeagbo, un colpo in uscita per la Lazio Primavera. Mattia Marocco è stato infatti ceduto in prestito all'Adriese, squadra militante in Serie D. Il classe 2001 avrà così modo di giocare con continuità e maturare al punto giusto prima di essere riaggregato al gruppo biancoceleste. Dopo le due stagioni a Roma il giovane portiere si sposterà in Veneto nella provincia di Rovigo.

