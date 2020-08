PRIMAVERA - Lazio, primo colpo per Menichini: arriva Adeagbo

Primo colpo per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. La formazione biancoceleste ha infatti prelevato dal Servette Enzo Adeagbo, centrale difensivo, ma all'occorrenza anche terzino destro. Origini svizzere, è un classe 2002 che fa della fisicità la sua arma migliore. Alto oltre un metro e novanta, si allena a Formello già da diversi giorni. Partirà con la squadra per il ritiro di Sarnano, in programma dal 16 al 23 agosto. Obiettivo diventare protagonista con la Lazio, che quest'anno giocherà per la prima volta nella sua storia anche la Youth League. Salutano invece Marocco, Kaziewicz e Shoti, oltre a Ricci, Lico e Distefano.

