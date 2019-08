Supercoppa Europea, Leiva festeggia la vittoria del Liverpool - FOTO

Dopo la vittoria della Champions League, il Liverpool esulta ancora e alza al cielo la Supercoppa Europea. E con i Reds, festeggia anche Lucas Leiva. Dopo dieci anni insieme, la maglia britannica è quasi una seconda pelle, per il brasiliano sbarcato alla Lazio due stagioni fa. Che non perde occasione per ribadire il proprio affetto per la sua ex squadra. Ricambiato, ovviamente, dai tifosi inglesi. Alla fine dei rigori che decretano la vittoria del Liverpool, Leiva pubblica su Twitter poche parole, ma assolutamente eloquenti. Basta uno "Yes" per esultare e un hashtag che parla chiaro per manifestare tutto il suo affetto: "LFCfamily". Il Liverpool gli è rimasto nel cuore, è praticamente una seconda famiglia, per lui. In pochi minuti, il post fa incetta di cuoricini e retweet. Il pubblico red è ancora innamorato del centrocampista (non a caso, a ogni sondaggio indetto dalla Lazio si arma per eleggere il regista). Il legame resta, nonostante la distanza: you'll never walk alone è più che una promessa.

