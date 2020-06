Torino - Lazio, A. Anderson: "Andiamo alla ricerca dei nostri obiettivi" - FT

Champions League o Scudetto? L'obiettivo dichiarato dalla Lazio è l'approdo nella massima competizione europea, come sottolineato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, ma il sogno rimane il primo posto in Serie A e una vittoria questa sera potrebbe mettere pressione alla Juventus.

Su Instagram Andre Anderson non si sbilancia dichiarando la meta biancazzurra, ma dichiara la volontà di voler lottare fino in fondo. Nel post pubblicato in questi minuti, il calciatore ha scritto: "Andiamo alla ricerca dei nostri obiettivi". Sicuramente i tre punti di questa sera sono tra questi. Una partita alla volta per alimentare il sogno ed avvicinare la qualificazione in Champions.

