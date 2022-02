Udinese-Lazio, il rammarico di Zaccagni: “Peccato per i tre punti” - FOTO

È uno dei più in forma in casa Lazio, ma contro l'Udinese il suo estro e la sua fantasia non sono bastati per portare a casa la vittoria. Alla Dacia Arena la Lazio e Zaccagni rallentano pareggiando 1-1. A Deulofeu risponde Felipe Anderson. Ancora una buona prestazione per il numero 20 che, dopo il gol a Oporto, sforna un assist per il suo compagno di reparto brasiliano. A mente lucida l'esterno offensivo di Sarri ha commentato così la gara su Instagram: "Peccato non aver portato a casa i 3 punti, guardiamo avanti".