Us Open, Alcaraz vince lo Slam: la gioia di Patric e Luis Alberto - FOTO

LAZIO SOCIAL - Carlos Alcaraz si prende tutto. Il nuovo talento del tennis ha vinto in nottata il primo Slam della sua carriera battendo in finale il norvegese Ruud per tre set a uno. Il 19enne di Murcia è uno degli enfant prodige della racchetta e ha disputato due settimane perfette in terra statunitense. Memorabile il quarto di finale contro il nostro Sinner durato oltre cinque ore in cui ha annullato anche un match point all'azzurro. La vittoria del trofeo a stelle e strisce ha fatto impazzire gli spagnoli. Anche Patric e Luis Alberto hanno omaggiato il connazionale su Instagram. Il difensore ha condiviso la grafica degli Us Open che sottolineava il primo successo in una prova dello Slam che lo porterà anche al primo posto della classifica ATP. Il Mago, invece, ha condiviso i video dei momenti subito dopo il match point con il tennista che esulta per il trofeo appena conquistato.