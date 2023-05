Calciomercato, Acerbi vuole rimanere a Milano: si discutono le cifre del riscatto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Continua ad essere avvolto nella nebbia il futuro di Francesco Acerbi. Il centrale, attualmente in prestito con diritto di riscatto all'Inter, ha già espresso la propria volontà di rimanere a Milano. Una situazione che andrà con ogni probabilità ridiscussa con la Lazio, presumibilmente per rivedere al ribasso l'accordo per l'acquisizione definitiva. Il giocatore, dal canto suo, auspica di non dover attendere gli ultimi giorni di mercato per definire il tutto, com'era accaduto lo scorso anno. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.