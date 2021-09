Calciomercato, David Luiz chiarisce: "Ogni giorno una fake news diversa" - FOTO

David Luiz è uno dei nomi più chiacchierati nell'ambito del calciomercato. Il brasiliano è svincolato e diverse squadre, tra cui la Lazio, hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Sono molte le notizie che si rincorrono in questi giorni così come le squadre a cui il suo nome viene associato, ultima la Salernitana, tanto che lo stesso calciatore ha voluto fare chiarezza tramite i suoi social network: "Ogni giorno una fake news diversa, ogni giorno un bugiardo diverso. Sta a noi scegliere in cosa vogliamo credere" il messaggio lanciato tramite una stories Instagram.