Calciomercato Fiorentina, è fatta per Valentini. E l'arrivo può esser anticipato

Fonte: Fabrizio Parascani

La Fiorentina è molto vicina a chiudere per un terzino del Boca Juniors in passato accostato alla Lazio. La dirigenza gigliata stava valutando diversi profili per rinforzare la corsia mancina e alla fine la scelta è caduta su Nicolas Valentini. Il classe 2001, come riporta Tuttomercatoweb, ha effettuato in Argentina le visite mediche e ha firmato il contratto con il club viola che dovrebbe essere di quattro anni e mezzo a decorrere dal prossimo gennaio e fino 30 giugno 2029. Il contratto di Valentini con il Boca scadrà il prossimo 31 dicembre e il classe 2001 sbarcherà in Serie A da svincolato.

Secondo Tuttomercatoweb, il club gigliato vorrebbe anticipare l'arrivo di Valentini e per farlo dovrà accordarsi con il Boca e versare un indennizzo al club argentino per anticipare l'arrivo del giocatore alla corte di Palladino. In caso di accordo il contratto sarebbe di cinque anni.

TORNA ALLA HOMEPAGE