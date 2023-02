Calciomercato, i giocatori ancora sul mercato: la lista degli svincolati

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: SARRI COL DUBBIO IMMOBILE, ZACCAGNI A RIPOSO FORMELLO - Due allenamenti per preparare i quarti di Coppa Italia con la Juventus. Sarri ha ritrovato la rosa dopo il giorno di riposo concesso, ha comunque risparmiato la parte conclusiva della seduta (la sfida a spazi ridotti) ai titolari di domenica con la Fiorentina. In... FORMELLO - Due allenamenti per preparare i quarti di Coppa Italia con la Juventus. Sarri ha ritrovato la rosa dopo il giorno di riposo concesso, ha comunque risparmiato la parte conclusiva della seduta (la sfida a spazi ridotti) ai titolari di domenica con la Fiorentina. In... WEBTV UFFICIALE - LUCA PELLEGRINI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA LAZIO: IL COMUNICATO - FOTO E' stato depositato in questi minuti il contratto di Luca Pellegrini che diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, dopo aver interrotto il suo prestito con l'Eintract... E' stato depositato in questi minuti il contratto di Luca Pellegrini che diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, dopo aver interrotto il suo prestito con l'Eintract... VOCI DI MERCATO LAZIO - FIORENTINA, TARE: "MERCATO? TUTTO PUÒ SUCCEDERE, MA ORA..." A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Lazio e Fiorentina, ai microfoni di Dazn è intervenuto Igli Tare: “Non la vedo come un’occasione unica, ma come una partita da vincere per dare seguito al campionato perché per dare un... A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Lazio e Fiorentina, ai microfoni di Dazn è intervenuto Igli Tare: “Non la vedo come un’occasione unica, ma come una partita da vincere per dare seguito al campionato perché per dare un...