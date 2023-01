Calciomercato: in quali paesi resterà ancora aperto e per quanto tempo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato in Italia si è ufficialmente concluso. Tuttavia ci sono ancora diversi paesi in Europa e nel resto del mondo in cui le trattative andranno avanti ancora per un po'. Ecco quali sono le nazioni più importanti in cui le operazioni in entrata sono ancora possibili e dove di conseguenza possono attingere anche dal nostro campionato.

TOP CAMPIONATI EUROPEI - Serie A e Bundesliga hanno chiuso i battenti. Anche in Premier League, Liga e Ligue 1 la data designata per la conclusioni delle operazioni è il 31 gennaio 2023.

RESTO D'EUROPA - Rimanendo nel vecchio continente in Olanda e in Portogallo lo stop è il medesimo. In Turchia la data di chiusura è l'8 febbraio, in Serbia il 10 febbraio e in Croazia il 15 febbraio. In Russia si andrà avanti fino al 22 febbraio e in Ucraina addirittura il 1 marzo 2023.

RESTO DEL MONDO - Col passare degli anni anche altri mercati al di fuori dell'Europa hanno guadagnato una certa importanza come quello cinese e statunitense/canadese. In Major League Soccer il calciomercato inizierà il 10 febbraio 2023 e si concluderà il 1 maggio 2023. In Super League Cinese il termine finale per acquistare i calciatori è il 28 febbraio 2023. In Argentina la chiusura è fissata per il 19 febbraio 20023 e in Brasile il 2 aprile 2023.