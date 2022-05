Calciomercato, Juventus-Kostic sempre più vicini: le cifre dell'affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Filip Kostic è a un passo dalla Juventus. Il serbo, a lungo corteggiato in estate dalla Lazio, potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte per approdare alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania il calciatore, in scadenza nel 2023, sarebbe pronto a sbarcare in Italia. Il giocatore non sembra infatti intenzionato a rinnovare con i tedeschi e potrebbe arrivare a Torino per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Su Kostic è forte anche l'interesse della Roma di Mourinho.