Calciomercato | L'Atalanta cerca una punta: piacciono due ex obiettivi della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il grave infortunio di Gianluca Scamacca ha costretto l'Atalanta a tornare sul mercato per rinforzare il proprio attacco. La società bergamasca dovrà muoversi in fretta per trovare un centravanti in grado di sostituire l'ex West Ham. Tra i tanti nomi sondati nel giro di poche ore alla Dea, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero anche due ex obiettivi della Lazio: Giovanni Simeone e Andrea Pinamonti. In forza rispettivamente a Napoli e Sassuolo, erano stati valutati dai biancocelesti dopo la partenza di Immobile. L'Atalanta vede in loro due profili con voglia di rilanciarsi e che in quel di Bergamo potrebbero trovare l'occasione per rinascere..