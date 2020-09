Calciomercato, l'ex Lazio Folorusho passa alla Reggina

Michael Folorusho giocherà in Serie B la prossima stagione, ma lo farà con la maglia della Reggina. Il club calabrese ha difatti annunciato l'ufficialità del trasferimento con una nota ufficiale. Il giocatore arriva in prestito dal Bari, dove ha collezionato 15 presenze. La carriera di Folorusho a livelli importanti, ha inizio nel 2015 con la Primavera della Lazio. Con la maglia granata ora sogna in grande.