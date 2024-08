Calciomercato | La chiusura sarà anche a Roma: l'annuncio dell'Adicosp

TUTTOmercatoWEB.com

Dal 2023 la sessione di calciomercato invernale non si chiude solo a Milano. Gli ultimi due giorni, infatti, si svolgono tra la sede lombarda e quella di Roma. Per la prima volta, però, l'Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, guidata dal presidente Alfonso Morrone) ha annunciato che anche la due giorni conclusiva del mercato estivo, che si terrà nelle giornate del 29 e 30 agosto, andrà in scena anche presso la splendida cornice dell'Hotel Hilton Rome Eur La Lama. Nei prossimi giorni è previsto anche un altro comunicato in cui verranno rivelati i vari appuntamenti dei due giorni, durante i quali non andranno in scena solo le classiche trattative, ma anche molti convegni.