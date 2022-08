Calciomercato Lazio, Alessandro Rossi in uscita: la possibile destinazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato della Lazio non solo in entrata, con Provedel ottavo acquisto della sessione, ma anche in uscita. La società biancoceleste infatti è al lavoro per sfoltire la rosa e per trovare una collocazione agli esuberi che sono ancora in rosa. Come riportato da Tuttomercatoweb.com Alessandro Rossi sarebbe vicino all'approdo al Monterosi.

Il classe 1997, in prestito al Monolpoli lo scorso anno, potrebbe quindi iniziare una nuova avventura sempre in Serie C.