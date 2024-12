Calciomercato Lazio | Belahyane, si scatena l'asta? Un'altra big sul centrocampista

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Almeno un centrocampista per dare continuità a un percorso eccezionale. La Lazio a gennaio è chiamata a intervenire, rinforzando un reparto orfano oggi di Vecino e con un Castrovilli che non riesce a trovare spazio per la scarsa forma atletica e per le tante difficoltà a inserirsi nelle rotazioni di Baroni. Intervenire, dunque, è d'obbligo se si crede in questa stagione, se si vuole davvero sognare una qualificazione nell'Europa che conta. E se si attendono novità sul fronte Castrovilli, con l'ipotesi di rescissione del contratto che resta in piedi, la Lazio intanto si guarda intorno e studia possibili Under 22 sui quali poter puntare per aggiungerli alla rosa, senza dover ritoccare la lista.

IL NAPOLI SU BELAHYANE - Il nome di Jacopo Fazzini, per il momento, sembrerebbe quello in pole - al punto che si parla di una trattativa in via di definizione -, ma attenzione anche ad altri profili come quello del graditissimo Reda Belahyane, tra i pochi sufficienti in questo inizio di stagione dell'Hellas Verona e che ha avuto modo di lavorare con Baroni già lo scorso anno, quando a gennaio si è trasferito in Veneto. La richiesta degli scaligeri per il classe 2004 è di 12 milioni di euro, ma attenzione alla possibilità di un'asta con altri club di Serie A. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, anche il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista franco-marocchino, individuato da Conte come alternativa perfetta al trio di centrocampo composto da McTominay, Lobotka e Anguissa.