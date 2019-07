Calciomercato Lazio, Biraschi giura amore al Genoa: resterà in rossoblu

Dopo Jeison Murillo - ufficiale il suo arrivo alla Sampdoria - anche un altro nome accostato al calciomercato della Lazio ha scoperto le carte sul proprio futuro. Davide Biraschi resterà al Genoa, a confessarlo è lo stesso centrale rossoblu sulle pagine del Secolo XIX: “Credo che rimarrò a Genova. Ci sono state molte voci, ma nulla di concreto. Qui mi sento come in una famiglia”. Oltre ai biancocelesti, su di lui avevano messo gli occhi anche Atalanta ed Everton, che dovranno guardare altrove. Per la Lazio, comunque, la pista si era raffreddata da tempo: l'arrivo di Denis Vavro aveva praticamente escluso quello di Biraschi, considerato un doppione dello slovacco. Con il reintegro di Radu e la promozione di Armini la difesa a disposizione di Simone Inzaghi si può praticamente dire al completo, al momento non sono previsti movimenti in entrata per quanto riguarda il reparto arretrato.

