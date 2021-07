Calciomercato Lazio, c’è un altro club di Serie A su Orsolini: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Non c'è solo la Lazio su Riccardo Orsolini. L'esterno del Bologna piace molto anche al Torino di Juric che, proprio come Sarri, è alla ricerca di fantasia in zona offensiva. Come riporta calciomercato.com, la società granata avrebbe messo sul piatto un offerta per il numero 7 di Mihajlovic: 10/12 milioni più bonus compresi, ma il Bologna ne vorrebbe almeno 15. Il club capitolino continua a monitorare la situazione. Non ha fatto passi avanti per il classe 1997 che però piace molto alla dirigenza per il 4-3-3 del Comandante. Resterà anche da capire la volontà del Bologna che non ha ancora scelto se continuare a puntare sull'ex Atalanta o privarsene in cambio di un'offerta adeguata.