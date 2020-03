Calciomercato Lazio, c'è un piano per Giroud: ecco lo scenario

La Lazio non ha smesso di pensare a Olivier Giroud, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo il tentativo di gennaio, nel quale era stato trovato l'accordo col giocatore ma non col Chelsea, il club biancoceleste non mollerà la presa, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il viaggio di Tare il 31 gennaio, potrebbe dare i suoi frutti a giugno. L'ultimo aggiornamento rimbalzava dall'Inghilterra, con la Lazio che avrebbe offerto un pre-contratto al giocatore per la prossima stagione. Giroud è infatti in scadenza, e a meno di clamorosi dietrofront, non rinnoverà col Chelsea liberandosi a parametro zero dal club inglese. Il francese però, avrebbe rimandato tutto a fine stagione, quando potrà valutare con calma tutte le proposte che arriveranno sul tavolo. Con calma si, ma non troppa. La Lazio infatti, vorrebbe chiudere prima dell'Europeo per evitare una possibile asta. Lotito è pronto a fare una follia e ad offrire 3,5 milioni per 3 anni al giocatore che a settembre ne compirà 34. Un contratto fino alla soglia dei suoi 37, che andrebbe a pesare e non poco sul bilancio, ma la Lazio da Champions, e chissà se anche da scudetto, potrebbe permetterselo.

