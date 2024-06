Calciomercato Lazio | Cabal, si inserisce un club di Champions: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'arrivo di Marco Baroni sulla panchina della Lazio potrebbe rafforzare ulteriormente l'asse di mercato con il Verona che anche negli anni passati ha portato giocatori come Zaccagni, Casale e Cancellieri dal Veneto fino alla Capitale. Un'asse che potrebbe trovare continuità nella duplice operazione Noslin-Cabal che la società biancoceleste starebbe cercando di assicurarsi per rinforzare i reparti d'attacco e difesa. Un ostacolo, però, potrebbe essere rappresentato dall'inserimento per il terzino sinistro di un club che da anni punta su una linea giovane e funzionale: il Bologna. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dopo l'ottima stagione del club falsineo il direttore sportivo Sartori vorrebbe rinforzare ulteriormente la rosa, garantendo al nuovo tecnico Italiano risorse futuribili, ma pronte già per il presente. Il profilo di Cabal rientrerebbe alla perfezione in quest'ottica e sarebbe seriamente tenuto in considerazione insieme a quelli di Wolfe dell'Az e Javi Lopez dell'Alavaes. Molto, in questo senso, potrebbe dipendere dall'operazione in corso con il Leicester per la conferma di Kristensen in Emilia-Romagna.