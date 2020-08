Calciomercato Lazio, Ceccarini: "Silva grande colpo, in attacco sia Muriqi che Mayoral. E su Kumbulla..."

Sono ore calde per il calciomercato della Lazio. Oltre a David Silva, sono tanti i nomi accostati ai biancocelesti e Tare sta facendo un grande lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, il quale ha confermato i movimenti di mercato dei capitolini.

SILVA E GLI ALTRI - "Tare sta mettendo a segno un grande colpo. Nelle prossime 48 ore per Silva qualcosa di importante potrebbe succedere. Rinnovo Inzaghi? Il rapporto tra lui e la società è ottimo, c’è anche intesa sulle prossime mosse di mercato. Tutti son vendibili a prezzi fuori dal mercato, ma perché Milinkovic deve andare via ora che la Lazio ha conquistato la Champions? Escalante ci farà divertire, non è un colpo fatto a caso. Fares, se dovesse arrivare, sarebbe un ottimo acquisto. Consigli è uno dei nomi per il vice Strakosha, secondo me anche Sepe potrebbe essere una bella idea. Ha fatto bene a Parma, ma vuole garanzie di poter giocare."

KUMBULLA - "L’Inter vuole fare lo scambio Skriniar-Ndombele, quindi avranno bisogno di un centrale difensivo. Il blitz biancoceleste ha posto le basi per fare una bella trattativa con un paio di contropartite, ma l’Inter non ha mollato il colpo. È un bel testa a testa. Tare conosce molto bene Kumbulla e non ha problemi a convincere i giocatori, lo ha dimostrato in passato. Vedendo l’inserimento dei nuovi acquisti nell’Inter, Eriksen su tutti, Kumbulla una riflessione la può fare. Alla Lazio giocherebbe sicuramente. Juric lo ha molto migliorato dal punto di vista tattico e con Simone Inzaghi può fare un ulteriore step."

DISCORSO ATTACCO - "Giroud ha rinnovato con il Chelsea, molti inizieranno nei loro club e poi a gennaio decideranno se muoversi. Mi piacerebbe vedere Borja Mayoral alla Lazio, se trova l’ambiente giusto potrebbe essere la sua occasione di rilancio. Lui e Muriqi sarebbero perfetti per la lazio. Potrebbero arrivare tutti e due visti i tanti impegni la prossima stagione."

LA PROSSIMA STAGIONE - "Quali squadre si rilanceranno? La Roma ha una nuova proprietà e faranno degli investimenti, oltre a tenere Zaniolo. Il Napoli con Gattuso ha fatto bene e hanno preso anche Oshimen, tornerà a lottare per la Champions. Il Milan è con Pioli, Ibrahimovic e Donnarumma rinnoveranno e faranno degli investimenti. Juve e Inter avranno da fare con gli allenatori, non è certo che rimangano entrambi."

