Calciomercato Lazio, concorrenza per Burkardt: i dettagli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella prossima sessione di calciomercato la Lazio dovrà necessariamente acquistare un attaccante che possa sostituire degnamente Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste ha da poco compiuto 32 anni e non può giocare tutte le partite. Va gestito tra i vari impegni e per poterlo fare a cuor leggero c’è bisogno di inserire in organico una figura in grado di garantire un discreto numero di gol.

IL NOME- Uno dei profili che sembrano piacere alla dirigenza laziale è quello di Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz. Quest’anno in Bundesliga è andato a segno 11 reti e 3 assist in 32 presenze. L’ultima marcatura addirittura contro il Bayern Monaco a cui ha segnato già 3 volte in carriera. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate in patria e dopo aver vinto l’Europeo Under 21 lo scorso anno, presto potrebbe essere convocato dalla nazionale maggiore tedesca guidata dal Ct Flick.

VALUTAZIONE – Per effetto di ciò la sua quotazione rischia di salire prepotentemente e diventare fuori portata per le casse biancocelesti. Ad oggi potrebbero bastare anche tra 12 e i 15 milioni di euro, ma il mercato si sa è sempre in continuo divenire e nel giro di poco tempo le stime potrebbero cambiare e anche di molto. D’altronde nonostante la volontà del club di tenerlo almeno per un altro anno, non è da escludere che la prossima estate possa partire. Lo stesso giocatore intervistato da Kicker ha affermato che a breve si incontrerà con il suo procuratore per decidere sul da farsi. Insomma, ora o mai più per provare a prendere un ragazzo dal sicuro avvenire.