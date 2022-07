Calciomercato Lazio, contatti tra l'agente di Luis Alberto e un club di A: i dettagli

Fonte: Il Corriere Fiorentino

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio è entrato decisamente nel vivo, sia in entrata che in uscita. Il club ha ufficializzato Casale, Cancellieri e Marcos Antonio, mentre Romagnoli è in dirittura d'arrivo. Vavro è del Copenaghen, mentre Muriqi sta per diventare un nuovo attaccante del Bruges. Da monitorare attentamente la situazione legata a Luis Alberto. Il futuro del 10 spagnolo non è stato ancora definito. Se dovesse arrivare un'offerta adeguata, la società capitolina potrebbe pensare di dare l'ok per la cessione del suo fantasista e sostituirlo con Ivan Ilic del Verona, profilo che piace tantissimo a Sarri e alla dirigenza. Come riporta Il Corriere Fiorentino, oltre al Siviglia, c'è un'altra squadra importante sulle tracce dell'ex Liverpool. Si tratta proprio della Fiorentina che vorrebbe rinforzare il centrocampo di Italiano con un colpo di alto livello qualitativo. Nelle scorse ore ci sarebbero stati dei contatti tra gli agenti di Luis Alberto, gli stessi di Javi Galan altro obiettivo della Viola, e la dirigenza del club toscano. La pista è tutta in salita, le richieste della Lazio sono alte, ma tra Lotito e Commisso c'è un ottimo rapporto. Tutto può succedere.