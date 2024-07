Calciomercato Lazio | Crespi, è fatta per il trasferimento al Sudtirol: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è pronta a salutare Valerio Crespi. Dopo una stagione apparentemente non redditizia con la maglia del Cosenza, in cui ha trovato solo in un'occasione la via del gol, l'attaccante classe 2003 della Lazio è pronto a rilanciarsi con la maglia del Sudtirol. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club biancorosso sarebbe pronto a chiudere per l'arrivo dell'attaccante ex Primavera biancoceleste in prestito secco, dandogli l'occasione di mantenere la Serie B e proseguire il suo percorso di crescita.