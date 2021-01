Calciomercato Lazio, dal Portogallo: i biancocelesti insistono per Bruno Viana

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'acquisto di Mateo Musacchio dal Milan ufficializzato nella giornata di ieri, il calciomercato biancoceleste potrebbe non essere finito qui. Come riporta il quotidiano portoghese Abola, il club capitolino vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi con un altro difensore centrale, stavolta del Braga. Si tratta del 25enne brasiliano Bruno Viana, profilo che piace molto al direttore sportivo Tare. La formula per portare il calciatore nella Capitale sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto al termine della stagione. Il difensore, autore di 22 presenze e 2 gol in stagione, è un over 22 e, in caso di acquisto, Inzaghi dovrebbe fare i conti ancora una volta con le liste. Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, resta da capire se la Lazio ha intenzione di piazzare un altro colpo entro il primo febbraio.