Calciomercato Lazio | dall'Argentina: "Nel mirino un talento del River Plate"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha gli occhi puntati anche in Argentina. La società biancoceleste è a caccia di nuovi talenti, sta studiando i mercati più interessanti, nel tentativo di pizzicare il talento nascosto. Secondo quanto riporta il portale elcrackdeportivo.com, l'ultima nome circolato in questo senso tra gli uffici di Formello sarebbe quello di Pablo Solari. Esterno classe 2003 del River Plate - autore quest'anno di tre gol e un assist in sei presenze, - è tra gli elementi più forti della rosa di Demichelis. Stando a quanto scrive il portale argentino, da Roma sarebbero intenzionati a presentare un'offerta tale da far vacillare la società proprietaria del cartellino. Un tentativo, quello della Lazio, che seguirebbe quelli già fatti in passato dal Krasnodar e dal Los Angeles Galaxy. La squadra allenata da Tudor, però, al di là dell'aspetto economico, avrebbe un appeal diverso per il ragazzo che sogna la sua prima esperienza europea. Un percorso che in patria accostano a quello del più celebre Claudio Echeverri, talento sempre del River, acquistato dal Manchester City e che in estate verrà girato in prestito secco al Girona.