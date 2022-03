Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Il Manchester United insiste per Milinkovic"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio sarà tutto da seguire sia in entrata che in uscita. Se da una parte Sarri ha chiesto diversi rinforzi per rendere più competitiva la squadra, dall'altra ci sono diversi nodi legati a diversi calciatori da sciogliere. Tra questi Milinkovic diventato ormai un top player mondiale nel suo ruolo. Dopo più di sette anni, il Sergente potrebbe salutare il club biancoceleste che lo ha accolto, coccolato e visto crescere. Quello del centrocampista serbo potrebbe essere un sacrificio essenziale e inevitabile per la Lazio sul mercato. Sul numero 21 non manca di certo l'interesse di tanti top club europei. Su tutti il Manchester United che non molla la presa ed è pronto a rilanciare l'offerta. Come riporta il quotidiano inglese TheSun, Milinkovic resta l'obiettivo numero uno dei Red Devils a centrocampo visto anche l'addio quasi certo a fine stagione di Pogba.