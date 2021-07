Calciomercato Lazio, dalla Turchia rilanciano: "Muriqi è a Istanbul"

Fenerbahce, ancora Fenerbahce. Si parla di Vedat Muriqi e il club di Istanbul è sempre lì. In questi mesi, così difficili per l'attaccante, lo spettro di un ritorno al Fener non ha mai smesso di aleggiare. In Turchia ne hanno parlato costantemente sin dai primi mesi del 2021 e ora questi rumors tornano prepotenti. Secondo i media turchi, infatti, il club del presidente Koç starebbe facendo di tutto per ottenere dalla Lazio il prestito con diritto di riscatto del grande ex, tanto che dai biancocelesti sarebbero arrivare le prime aperture. Uno scenario che, al momento, da Formello smentiscono. Non è finita qui. Però. Secondo quanto riporta Ajansspor, nella serata di mercoledì, intorno alle 23, Muriqi è atterrato a Istanbul, lasciando poi l'aeroporto senza rilasciare dichiarazioni. Ajansspor fa sapere che fonti vicine al giocatore hanno riferito che "Vedat è a Istanbul per qualche ora di vacanza". Infatti, la Lazio riprenderà ad allenarsi a Formello il 31 luglio. Nessuna foto di Muriqi all'aeroporto, però, viene riportata dai media turchi. Nonostante questo le voci di mercato continuano a rincorsi freneticamente.