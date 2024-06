Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Due nomi nuovi, Fabiani prova il doppio colpo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di CeC-comunication

Tempo di valutazioni in casa Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, la società biancoceleste avrebbe messo nel mirino due nuovi profili per il prossimo mercato. Il primo nome è quello di Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 del Real Madrid Castilla, la stessa squadra da cui i biancocelesti hanno prelevato Mario Gila due estati fa. In questo caso, però, l'operazione potrebbe andare a buon fine solamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, visto che i Blancos puntano molto sul calciatore. L'altro obiettivo sulla fascia è sempre Josh Doig del Sassuolo. Per il reparto offensivo, invece, l'elemento seguito con interesse è Bilal El Khannouss, trequartista marocchino classe 2004 del Genk. Si aggiunge ad Andrea Colpani del Monza, da tempo nella lista dei desideri del diesse Fabiani.