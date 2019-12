Calciomercato Lazio, due club di A su Berisha: le ultime

La sessione invernale del calciomercato ancora non è ufficialmente iniziata, ma in casa Lazio si lavora già in uscita. Dopo la cessione di Riza Durmisi al Nizza, il club biancoceleste proverà a cedere i calciatori fuori dal progetto e quelli che hanno trovato meno spazio. Tra questi c'è Valon Berisha. Arrivato l'estate del 2018 dal Salisburgo, il kosovaro non è riuscito a ripetere con l'aquila sul petto quanto di buono fatto in Austria o con l'aquila sul petto. Una separazione, magari in prestito per sei mesi, potrebbe essere la soluzione migliore. Cercare nuovi stimoli e cambiare aria potrebbe far bene al numero sette. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Verona e Brescia, che avrebbero superato la concorrenza della Spal. I veneti, visti gli ottimi rapporti con i biancocelesti, sono in vantaggio. L'Hellas potrebbe essere la soluzione migliore anche perché la dirigenza spera poi in un occhio di riguardo per giugno, quando i capitolini potrebbero bussare alla porta dei gialloblù per portare sulle rive del Tevere qualche gioiello (Kumbulla in primis). Qualora dovesse andare in porto l'affare, la Lazio potrebbe riportare a Formello Sofian Kiyine. Il marocchino con cittadinanza belga sta facendo benissimo con la Salernitana e potrebbe essere il jolly perfetto per il gioco di Inzaghi. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando le trattative entreranno nel vivo.