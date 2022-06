Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri: "Non so se resterò al Chelsea"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei tasselli da inserire nella rosa della Lazio è senz'altro il terzino sinistro. Mister Sarri lo avrebbe voluto già a gennaio e adesso a maggior ragione si augura che possa arrivare un rinforzo di qualità in quel reparto. Un nome sempre piuttosto caldo in questo senso è quello di Emerson Palmieri, che a quanto pare dovrebbe far ritorno al Chelsea dopo il prestito al Lione. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero" il calciatore campione d'Europa con la Nazionale italiana ad Euro 2020 ha però dichiarato di non essere certo del suo futuro: "Tornerò a Londra, dove ho un contratto in essere oltre che tanti amici, ma non so se resterò". Che sia un'apertura al ritorno in Italia? Su di lui sembra essere piombata anche la Juventus, anch'essa alla ricerca di un esterno difensivo.