Calciomercato Lazio, forte interesse per Sesko del Salisburgo: i dettagli

Il calciomercato è alle porte e la Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri. Una delle priorità è quella legata all'arrivo di un vice Immobile e tra i tanti nomi che ruotano in orbita biancoceleste c'è anche quello di Benjamin Sesko calciatore del Salisburgo classe 2003. Come anticipato proprio dalla nostra redazione Sesko è uno dei tre attaccanti di punta del club che però entro la prossima estate dovrà cederne almeno uno. E' già entrato nel giro della Nazionale maggiore slovena dove ha realizzato anche una rete. Come riportato da La Gazzetta dello Sport per portare a casa la trattativa servirebbero almeno 15 milioni ma la sua riuscita dipende dalla cessione di Muriqi. Senza l'uscita del kosovaro la Lazio non potrà infatti fare ulteriori passi in questa sessione di mercato.